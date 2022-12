La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron el lunes un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.

“La Canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, me comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles (pasado) me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, señaló Boluarte.