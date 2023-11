Se ensombrece COP 28 en Dubái: su presidente se dedica a la explotación petrolera

En esta carrera contra el reloj, Jaber no es el único vinculado a los hidrocarburos: el neerlandés Wopke Hoekstra, que representará a la Unión Europea en la COP28, trabajó en la petrolera Shell.

Pero “por ahora, no hay ninguna reducción”, señala Karim Elgendy, investigador del centro de reflexión londinense Chatham House. “La ventana de oportunidad es realmente pequeña”, continúa, dado que 2025 es el año en que debería llegarse a un pico de emisiones.

No quieren dejar de emitir carbono, como reclaman los expertos, pero proponen “gestionarlo, reutilizarlo y reciclarlo para finalmente almacenarlo en el subsuelo”, explica.

Sin embargo, los reinos del Golfo han cambiado el tono y ya no ejercen una “obstrucción”, sino que han adoptado una “posición heterodoxa”, dice Elgendy.

Arabia Saudita denunció una posición “política” de la Agencia Internacional de la Energía cuando reclama no invertir más en nuevos proyectos de carbón, petróleo o gas.

“Unas palabras muy medidas”, matiza Elgendy, que apunta que las potencias petroleras como los Emiratos, Arabia Saudita y Estados Unidos no dejan de reclamar nuevas inversiones en el sector para sostener el mercado antes de una eventual transición.

Los créditos de carbono son herramientas usadas por empresas que quieren compensar sus emisiones de CO2 y promocionarse como “neutras en carbono”, pero escándalos recientes demuestran que este sector abre numerosas posibilidades de lavado de imagen verde.

Farhana Sultana, profesora de la Universidad de Siracusa en Estados Unidos, las describe como “soluciones falsas” que ya se ha demostrado que “a menudo no son más que un escaparate”.

Elgendy no las considera “distracciones”, pero señala que estas tecnologías “necesitan años para ser viables y no tenemos este tiempo”. Porque, como decía recientemente el jefe de la ONU, António Guterres, el mundo no se está calentando, sino que está en “ebullición”.