Ébola, de crisis en el Congo a problema global

La medida de la OMS recomendó que las fronteras de la RDC no sean cerradas, pero sí estableció protocolos más estrictos de movilidad y de atención tanto en ese país como en los países vecinos y fue aplaudida por organizaciones la Federación Internacional de la Cruz Roja.

No obstante, apunta White, “la emergencia no es el punto central. Lo urgente es identificar a las personas que tuvieron contacto con la enfermedad y que la población entienda a qué se enfrenta: en qué consiste el ébola y cómo se puede prevenir. De lo contrario, no hay tratamiento que pueda contener la propagación”.

En esas medidas preventivas, destaca el doctor Francisco Lanús, experto en salud pública de la U. de la Sabana, es importante tener en cuenta que el ébola puede transmitirse “por cualquier tipo de contacto con una persona infectada a través de la piel, las vías respiratorias o los ojos”.

Precisamente esa facilidad de contagio fue la que desató la crisis en 2014, la cual, como explica Sigifredo Ospina, epidemiólogo y docente de la U. de Antioquia, se expandió por prácticas culturales de ciertos países que abrazaban y besaban a los muertos, contagiándose con la infección.

Finalmente, los expertos y la propia OMS aclaran que las medidas preventivas no deben servir como una licencia para excluir o estigmatizar a las personas en zonas afectadas por el brote