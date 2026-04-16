EE. UU. sancionó a hijos del presidente de Nicaragua y a empresas que comercializan oro

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense con cargos en el gobierno, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.
Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
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Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro. “La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense”, acusa el Departamento de Estado.