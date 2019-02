El canto que se escuchó al otro lado de la frontera

Alguien podría decir que la imagen de miles de personas ondeando banderas de siete estrellas y entonando a gritos “Gloria al Bravo Pueblo”, el himno de Venezuela, transcurre en ese país. Pero no, esa multitud está reunida del lado colombiano del puente Tienditas, durante el concierto Venezuela Aid Live.

La entrada al concierto es una caravana ininterrumpida de personas que, por varios kilómetros, avanza hacia la entrada. Ayer en mañana, cuando ingresaban las primeras personas, uno los asistentes, Michael Sneider, quien llegó allí desde San Antonio, en Venezuela, bromeó: “Hemos caminado mucho, ¿será que nos desviamos para el de Maduro?”.

En la tarde, la hilera humana sigue avanzando con paso letárgico, aunque acelera hacia el final, cuando comienzan a escucharse las voces de los cantantes y los más jóvenes se apuran por entrar.

Allí, una mujer y un hombre van contracorriente, en una silla de ruedas con techo improvisado por una sábana que asemeja un carro. Ella, robusta, va sentada y él, delgado y más joven, empuja.

Libia Baudí y Alfredo López son esposos y llegaron hace 18 días a Cúcuta, desde el estado de Yaracuy. Mientras él esquiva sin mucho éxito la ola humana que avanza hacia el concierto, Libia explica que se van porque para ingresar le exigían entregar los cigarrillos que pretendía vender adentro.

No vino a Colombia por el concierto, sino a trabajar. “Vi que acá había gente bien vestida, con trabajo, que todos tenían celulares y pensé: yo también quiero”. Libia es, como varios millones de venezolanos, una de las votantes originales del chavismo y, aún, duda si el hambre que la obligó a irse de Venezuela es culpa de Hugo Chávez o de su sucesor.

“No entiendo muy bien eso de la política, pero nos devolvemos para Venezuela cuando se arregle”, dice mientras se aleja. Desde allí, van a recorrer a pie los 13 kilómetros que hay hasta Cúcuta. No tienen para el pasaje.

Como ella, Graciela, habla provisionalmente. Aspira volver antes de que su hija menor alcance a recordar que vivió en otro país en condiciones tan precarias. Ella misma en cambio, no tiene esa fortuna. Su memoria de adulta no le permitirá olvidar. Hoy, como gran parte de los asistentes, se despertará pensando en los 4.000 pesos de la habitación en la que espera no dormir por mucho tiempo.

En este momento, sin embargo, se permite engañarse con la música, canta con José Luis Rodríguez “para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar”.