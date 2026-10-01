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Elon Musk regresa al gobierno de Donald Trump; en sus manos quedará el estudio sobre el futuro de la guerra

Durante los primeros meses del gobierno Trump, el dueño de SpaceX, Tesla y X asesoró al republicano en el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

  • Elon Musk dejó el gobierno Trump en mayo del 2025 en medio de discusiones sobre el presupuesto y la reducción de gastos por parte de la Casa Blanca; sin embargo, volvería a ser uno de los asesores presidenciales. Foto: Getty Images
    Elon Musk dejó el gobierno Trump en mayo del 2025 en medio de discusiones sobre el presupuesto y la reducción de gastos por parte de la Casa Blanca; sin embargo, volvería a ser uno de los asesores presidenciales. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
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El multimillonario Elon Musk volverá a asesorar oficialmente al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, como uno de los responsables de un estudio sobre el futuro de la guerra, anunció el Pentágono.

Musk dirigió brevemente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hasta su salida en mayo de 2025, tras un distanciamiento público con Trump.

En contexto: Elon Musk terminó 130 días en la administración Trump sin cumplir sus promesas de recorte

En un discurso desde la base militar de Quantico, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que el denominado “Proyecto Meridian” será “una iniciativa liderada por las mejores mentes de Estados Unidos para estudiar el futuro de la guerra”.

“Estamos aprovechando una fuente única de ventaja estadounidense, una que nuestros adversarios no tienen: nuestros innovadores, nuestros altos dirigentes y nuestros tecnólogos”, dijo Hegseth.

Musk copresidirá el Proyecto Meridian junto a Palmer Luckey, cofundador de la empresa de tecnología de defensa Anduril Industries, y Newt Gingrich, expresidente republicano de la Cámara de Representantes, de 83 años.

Lea también: Elon Musk y Donald Trump: de la admiración a la guerra fría política

El magnate respaldó a Trump y contribuyó a su regreso a la Casa Blanca a inicios de 2025, pero ambos protagonizaron posteriormente una ruptura muy mediática a raíz de la política de gasto impulsada por el presidente.

Más tarde retomó sus aportes a causas republicanas, incluidas donaciones multimillonarias a candidatos y a grupos políticos conservadores.

Hegseth señaló que el objetivo del proyecto es “examinar creativamente el futuro e identificar los ámbitos que debemos dominar y las capacidades que debemos perfeccionar”.

Los integrantes del proyecto incluirán a líderes del sector privado seleccionados personalmente y a expertos de diversos ámbitos de la innovación, el mundo universitario y las políticas públicas.

El secretario de Defensa ha ordenado que las conclusiones del Proyecto Meridian sean completadas y presentadas en un plazo de 120 días.

Siga leyendo: Estos son los 12 poderosos empresarios que acompañan a Trump para reabrir negocios en China

Preguntas y respuestas

¿Qué es el Proyecto Meridian de Estados Unidos?
El Proyecto Meridian es una iniciativa del Pentágono para estudiar el futuro de la guerra e identificar las capacidades y áreas tecnológicas que Estados Unidos debería desarrollar y dominar.
¿Qué papel tendrá Elon Musk en el Proyecto Meridian?
Elon Musk copresidirá el Proyecto Meridian junto a Palmer Luckey, cofundador de Anduril Industries, y Newt Gingrich, ex presidente republicano de la Cámara de Representantes.
¿Cuándo dejó Elon Musk de asesorar al gobierno de Donald Trump?
Musk dejó su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en mayo de 2025, después de un distanciamiento público con Trump.
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