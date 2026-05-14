Estos son los 12 poderosos empresarios que acompañan a Trump para reabrir negocios en China

El Salón del Pueblo de Pekín fue testigo este miércoles y jueves de un despliegue de poder corporativo sin precedentes. Tras nueve años de ausencia de un mandatario estadounidense en ejercicio en suelo chino, Donald Trump no llegó solo, lo hizo escoltado por la plana mayor de Silicon Valley y Wall Street.
El propósito del gobierno gringo es presionar por una “apertura total” del mercado asiático en medio de una tensión geopolítica que no da tregua.
Durante el encuentro, el presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de optimismo a los ejecutivos, asegurando que las empresas de Estados Unidos tendrán “perspectivas aún más amplias” y que la política de reforma de su país solo traerá beneficios mutuos.
“La puerta de China al mundo exterior no hará sino abrirse más”, sentenció Xi, respondiendo directamente al llamado de Trump de facilitar el camino para el talento estadounidense.
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