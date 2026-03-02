Macron dice que no dudará en usar armas nucleares para “proteger los intereses de Francia” y ordenó reforzar el arsenal

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que ordenó reforzar el arsenal nuclear francés y advirtió que lo usarán en caso de que estén en juego los “intereses vitales” del país, en un momento de “incertidumbre”, tras el aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

Macron afirmó que nunca “dudará en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger” los “intereses vitales” de Francia. “Si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría”, ha expresado el mandatario.

“En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido”, remarcó el mandatario francés durante un discurso desde Île Longue en Brest, en el que ha incidido en la idea de desarrollar en Europa una disuasión nuclear “avanzada” ante “la combinación de amenazas” que se ciernen sobre el continente.

Así mismo, afirmó que esta iniciativa “ofrece la posibilidad de que los socios participen en ejercicios de disuasión nuclear” y explicó que hasta ocho países europeos han aceptado por el momento esta propuesta, como Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.