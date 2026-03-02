Polémica en Concejo de Medellín: renuncia de El 'Gury' a Junta del AMVA terminó en demanda que lo dejaría por fuera

Lo que empezó como una renuncia de trámite se volvió una especie de “torbellino” jurídico-político que sopló en el Concejo de Medellín y que será en los estrados donde se dirima si se convierte en huracán o a duras penas llegará a ser "vientico" de la Rosa de Guadalupe.
En la mañana del pasado 26 de febrero, el corporado Andrés Rodríguez –más conocido por su remoquete de El Gury– presentó su renuncia como representante del Concejo de Medellín ante la junta directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Amva.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8