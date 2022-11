La mujer detenida iba a abordar un vuelo desde el aeropuerto situado a unos 35 kilómetros al norte de Miami . TSA no informó del destino pero algunos medios publicaron que era Haití.

“A medida que entramos en el período de viajes por fin de año, recuerde que si va a viajar con su arma, debe estar en su equipaje registrado, pero asegúrese de saber cuáles son las leyes de armas en cada lado de su viaje o puede que sea detenido en vez de llegar a su reunión familiar“, escribió la portavoz de la TSA, Sari Koshetz, en un comunicado.

“Es posible que no sea legal transportar armas incluso en el equipaje facturado en algunas jurisdicciones”, dijo. “Guste o no, hay reglas para viajar con armas y municiones. Entonces, no se impaciente”, escribió un portavoz de la TSA.