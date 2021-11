En España buscan tumbar amnistía a crímenes franquistas

El Gobierno español está promoviendo una iniciativa que pretende darles más dientes a las investigaciones sobre los crimenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista en España.

Los movimientos políticos socios del Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, presentaron una enmienda a la Ley de Memoria Democrática, que se tramita en el parlamento español y que busca reparar a las víctimas de la Guerra Civil y del regimen de Francisco Franco, que estuvo en el poder hasta su muerte en 1975.

En ese sentido, el aparte que buscan agregarle el Partido Socialista y Unidas Podemos tiene el objetivo de que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura sean “imprescriptibles y “no amnistiables”. Por ello, la intención de la izquierda española es que prevalezca el derecho internacional frente a la Ley de Amnistía de 1977, que se expidió durante la transición hacia la democracia.

Esa normativa, que sigue estando vigente, se usó para que fueran liberados los presos políticos del franquismo, pero también para amnistiar los crímenes cometidos durante ese regimen.

Ahora, se espera que esa ley “no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir” ese tipo de crímenes, según dijo en rueda de prensa el parlamentario de Unidas Podemos, Enrique Santiago.

“No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura -1939 a 1975-, si no a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables”, añadió el parlamentario. Y puntualizó que se trata de una interpretación de la ley de 1977, no de una derogación, que busca “un efecto reparador” para las víctimas.

Para que las enmiendas sean aprobadas, los movimientos políticos del Gobierno necesitarán apoyos parlamentarios de otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco y el Esquerra Republicana. Y aunque este último movimiento ha sido partidario de eliminar por completo la Ley de Amnistía, esta posibilidad no la han barajado en el Gobierno