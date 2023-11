Ese día, uno que no recuerdas si era martes o jueves o viernes, no pudiste contener más el llanto y lloraste sobre ese niño mientras lo atendías. Lloraste doctor Imad Mohamed. Las lágrimas se te escurrían mientras tratabas de quitarle el barro y el polvo grisáceo seco, adherido a la piel con la sangre de sus heridas o la sangre de las heridas de su madre aplastada por las bombas de un Israel que no ha sabido discernir entre la población civil y los milicianos del grupo extremista Hamás, y les ha descargado toda su furia con bombardeos que no distinguen hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos...

Cuando llegaste a la sala de urgencias, tan llena de heridos y muertos que tenías que saltarlos de uno en uno como si se tratase de un juego infantil, allí estaba el niño, asustado, temblando de pavor como tiembla una presa ante su cazador. Y viste cuando minutos después entró en una camilla su madre muerta y el pequeño palestino solo corrió a refugiarse en los brazos sin vida de esa mujer magullada por los muros caídos de su vivienda. “Imagínate, se agarró y durmió en los brazos de su madre muerta, pensando que su madre lo va a proteger. ¡Qué imagen! Ya no le va a ver otra vez en este mundo, y este pobre niño se va a quedar sin que alguien lo proteja”, cuentas mientras sollozas.

Allá en el hospital Al Shifa, en el sur de Gaza, donde trabajas desde hace 15 años, el tiempo se te ha escurrido, doctor Mohamed. Para cuando hablaste con este diario llevabas 20 días con sus noches metido entre las salas de urgencias y las de cirugía atendiendo a los heridos y tratando de ordenar a los muertos. 20 largos días en los que no has dejado de preguntarte si tu familia está viva, si tu esposa y tus cuatro hijos aún te esperan en las noches para cenar, si podrás volver a verlos o si como aquel niño vio a su madre, tendrás que verlos muertos por las bombas caídas del cielo. “No sé de ellos. No sé si están vivos o muertos. No he podido comunicarme con ellos porque la señal del celular es muy mala y estamos incomunicados, y yo trabajando con el corazón partido porque en algún momento pueden llegar ellos; o mi madre o mi padre”, relatas. Aun así, con la incertidumbre apareciéndose a cada instante, con el temor de ver en la próxima llegada de heridos y muertos a tu familia, no has dejado de cumplir con la promesa que hiciste de salvar vidas cuando te graduaste de médico, hace muchos años ya. Bajo esa promesa repites hasta el cansancio, que no tienes miedo de caer bajo las bombas, que no tienes miedo a las amenazas del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahú, de que bombardeará hospitales, iglesias y barrios enteros para acabar hasta con la última célula de Hamás. Dices que no tienes temor, aunque la siguiente amenaza de ese hombre blanco y de pelo cano que aparece en televisión amenazando con arrasar Gaza, recae sobre el hospital en el que trabajas porque, según él, es un refugio de terroristas, cuando lo que hay allí, explicas, son 50.000 personas refugiadas que le huyen a las bombas y a los ataques del ejército de Israel. Desde la sala de cirugía tratas de explicarle al mundo que en ese hospital no hay terroristas, y junto a tus compañeros enviaron un video en el que invitaron a la comunidad internacional a ir y verificar si los túneles y pasadizos que dice Israel hay bajo los cimientos del hospital, están llenos de hombres armados o de camillas y equipos a punto de colapsar por la cantidad de muertos y heridos que llegan después de los bombardeos. “Yo no lucho todos los días para salvar lo que más puedo y debería salvar, mi vida, no; es mejor tratar de salvar la vida de esos niños que mueren cada día. No tengo nada de miedo, al revés, cada día trato de ser más fuerte”, cuentas, mientras describes, doctor Mohamed, que has tomado un descanso de 15 minutos para atender esta llamada. Operaste con la luz de tu celular La última cirugía que realizaste, doctor Mohamed, la hiciste a la luz de las velas y con tu celular. Tuvo que ser así. Tú, el hospital, la comunidad y toda Gaza fue dejada a oscuras. El gobierno de Israel ordenó suspender el servicio de energía de internet y de las comunicaciones para acorralar a los milicianos de Hamás. Y a lo mejor lo hizo, pero esta acción terminó conminando a toda la población palestina que se quedó a oscuras. Como en otras ocasiones, trataste de llamar a tu familia, pero al otro lado del teléfono solo escuchaste el eco de tu propia voz y un silencio que se hizo eterno con el paso de los minutos. Patel, la empresa palestina encargada de las telecomunicaciones, anunció que “los teléfonos fijos, móviles e internet, se han perdido en la Franja de Gaza”, entonces ya sabías lo que seguía. Solo tuviste que esperar unas horas para escuchar el silbido de las bombas que cayeron en el barrio de al lado del centro médico en el que atiendes a los palestinos víctimas.