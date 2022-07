En ese lugar había centenares de personas, algunas encapuchadas, pertrechadas con piedras y bombas Molotov, que incendiaron neumáticos.

El conductor salvadoreño Héctor Guerra contó este jueves que el convoy centroamericano lleva ya “tres días” atrapado por las protestas en Panamá, que arreciaron a partir del pasado día 7 en reclamo de una bajada del costo de los combustibles y los alimentos.

“Estamos en la calle en plena intemperie, no dormimos tranquilos, no comemos como debe ser, no sabemos qué si esta gente pueda tomar la decisión de abrirnos los vagones. Estamos bien preocupados”, dijo Guerra.