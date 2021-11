La religiosa Guadalupe Rodrigo estuvo el pasado 5 de noviembre en Medellín en una gira hecha de la mano de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre - ACN Colombia. En el encuentro habló de la difícil situación por la que pasa el pueblo Sirio y todo el Medio Oriente por cuenta de la guerra. No obstante, esa no es la única región del planeta que sufre, en sus viajes también ha documentado persecuciones a cristianos en África y otras partes de Asia. El mensaje de visibilizar situaciones que también han afectado a otras religiones y no creyentes lo transmitió en Barranquilla y Bogotá la semana pasada.