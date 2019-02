Condenan la expulsión de eurodiputados de Venezuela

Sin embargo, el canciller venezolano escribió en Twitter que “por vías oficiales diplomáticas” las autoridades de Venezuela “le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación”.

Además de González Pons, se prohibió la entrada a los españoles José Ignacio Salafranca y Gabriel Mato Adrover, así como a la holandesa Esther de Lange y el portugués Paulo Rangel. Todos son miembros del Partido Popular Europeo (PPE).

Con la delegación de los cinco eurodiputados viaja también el español Juan Salafranca, subsecretario general del PPE.

“Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó, no se trata de no dejarnos entrar a nosotros, si no en no dejar que el presidente interino vea a ninguna autoridad fuera de Venezuela”, aseguró.

Luego que el Legislativo declarara la “usurpación” de Nicolás Maduro del cargo de presidente, al cual fue reelecto en mayo pasado en cuestionados comicios, Guaidó se autoproclamó mandatario encargado el pasado 23 de enero.

El Congreso “es un órgano reconocido internacionalmente” e “invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar”, señaló González Pons.

Los eurodiputados pretendían reunirse con Guaidó, a seis días del operativo que éste lidera para lograr la entrada de ayuda humanitaria que es acopiada en los vecinos Colombia y Brasil, y en la isla Curazao.

El ingreso de esa asistencia es un tema sensible en Venezuela debido a la severa escasez de medicinas y bienes esenciales. El gobierno socialista bloquea la ayuda por considerarla un “show” para alentar una invasión militar de Estados Unidos.

Maduro, bajo cuya gestión Venezuela ha caído en la peor crisis de su historia contemporánea, se dice víctima de un complot internacional liderado por Estados Unidos para derrocarlo.

“Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos, ¡Viva Venezuela libre!”, expresó González Pons al término del video.

Condenan el hecho

Los ministros de Exteriores de España, Josep Borrell, y de Francia, Jean-Yves Le Drian, condenaron este lunes la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a un grupo de eurodiputados que pretendía reunirse con el presidente interino de ese país, Juan Guaidó.

“Naturalmente nosotros hubiéramos deseado que entraran y condenamos la actitud del Gobierno de Venezuela, del señor Maduro, Gobierno que como saben está puesto en cuestión, de no dejarles entrar”, indicó Borrell a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

“Protestamos enérgicamente por las condiciones en las que han sido expulsados hoy cinco diputados europeos que iban a preocuparse por el proceso democrático en Venezuela”, dijo por su parte Le Drian.

Borrell explicó que estuvo en contacto con el embajador español en Caracas, quien “hizo todas las gestiones posibles con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela para pedir y facilitar la entrada de estos parlamentarios”.

“Desgraciadamente estas gestiones no dieron resultado y la última noticia es que no han podido entrar”, señaló, a pesar de que “hemos hecho todo lo posible para que así fuera”.

En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española consideró que “hay temas con respecto a la situación en Venezuela que quizá sean más importantes”.

Confió en que la misión técnica enviada a Venezuela por el grupo de contacto internacional auspiciado por la UE pueda entrar en el país esta semana, como está previsto, para entrevistarse con todas las partes en la crisis del país.

“Próximamente irá a Caracas, si le dejan. Espero que sí le dejen”, comentó sobre este grupo técnico “que pedimos los españoles y portugueses insistentemente que se creara en la reunión de Montevideo”, dijo en referencia al primer encuentro del grupo de contacto internacional.

“Y ese grupo técnico intentará ver cuáles son los pasos que hay quedar, los plazos, los procedimientos para impulsar el proceso electoral”, subrayó.

El trabajo del grupo de contacto será abordado hoy por los ministros de Exteriores comunitarios, que han insistido en la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela.

Borrell, también se refirió a que este domingo, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pidió que se reconociera a Guaidó “como presidente ya electo”.

“Está claro que la posición de España y de la UE es reconocer a Guaidó como presidente en ejercicio, interino. Hemos de actuar de acuerdo con las normas, no podemos aceptar la petición de EEUU”, especificó.

Según dijo, Guaidó “está reconocido como presidente interino cuya función es convocar elecciones. Nosotros haremos lo posible para que así sea, siempre tratando de evitar por todos los medios una escalada militar”.

A ese respecto Borrell afirmó que “ciertamente nos preocupa también la noticia de que haya ya un despliegue de militares del ejército norteamericano en la frontera entre Colombia y Venezuela, según tenemos noticias por confirmar”.

“Está por verificar”, insistió Borrell.

El ministro español dejó claro que la situación en Venezuela “no se puede resolver mediante una intervención militar extranjera”, y agregó que “a la vista de las que ha habido en el pasado, el remedio puede ser peor que la enfermedad y hay casos que lo demuestran”.

“Sabemos que la vía de la presión política, del diálogo, de la actuación como está haciendo la UE, que trata de provocar un cambio sin provocar un enfrentamiento que sería catastrófico, es el camino a seguir”, enfatizó.

“Es más difícil y quizá más lento. Pero ayer en Múnich el tema fue tratado y, francamente, me preocupó y no puedo apoyar la posición que presentó el vicepresidente de EEUU”, concluyó.