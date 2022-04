Tras una contienda reñida, este domingo 24 de abril Emmanuel Macron salió reelecto como presidente de Francia al imponerse en segunda vuelta con el 58,54% de los votos sobre Marine Le Pen, quien obtuvo el 41,46%. Sin embargo, en estas elecciones perdió apoyo a diferencia de las elecciones de 2017.

Hace cinco años, Macron ganó con el 66,1% contra el 33,9% de Le Pen. En esta ocasión, las elecciones estuvieron marcadas por el abstencionismo: de las 48.752.500 personas habilitadas para votar, 13.656.109 se abstuvieron de hacerlo. El total de votos, según el Ministerio del Interior de Francia, fue de 35.096.391.

Además, según la lectura de los expertos y medios de comunicación franceses, algunos votos que obtuvo Macron no fueron porque los ciudadanos estuvieran de acuerdo con su programa, sino por votar en contra de Marie Le Pen. Así lo reconoció el presidente reelecto, tras conocer los resultados. Macron escribió en su cuenta de Twitter: “A los que votaron por mí, no para apoyar mis ideas sino para bloquear las de extrema derecha, su voto me obliga. Esta noche, ya no soy el candidato de un campo, sino el presidente de todos”.

Los retos que se vienen

Uno de los más importantes retos qué afrontará Emmanuel Macron durante los próximos cinco años será el cambio climático, por lo que su principal apuesta es convertir a Francia en un país amigable con el medio ambiente. El mandatario lo dejó claro en su cuenta de Twitter al expresar que quiere “hacer de Francia una gran nación ecológica es nuestro proyecto”.

Sin embargo, el cambio climático no es el único desafío que enfrentará Macron durante los próximos cinco años. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden expresó en el mensaje de felicitación en la cuenta de Twitter oficial de la presidencia, que “Francia es nuestro aliado más antiguo y un socio clave para abordar los desafíos globales. Espero con interés nuestra estrecha cooperación continua, incluso en el apoyo a Ucrania, la defensa de la democracia y la lucha contra el cambio climático”.

A pesar de tener el ejecutivo asegurado, La República en Marcha, partido de Emmanuel Macron, deberá formar gobierno, y para hacerlo necesita tener mayorías en el parlamento; sin embargo, no será sencillo porque los partidos derrotados en la carrera presidencial buscarán imponerse en las elecciones legislativas los próximos 12 y 19 de junio de 2022. Así lo hizo ver el ex candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, del partido Francia Insumisa, al señalar en Twitter qué la contienda no ha acabado y que Francia aún está a tiempo de elegir otro camino.