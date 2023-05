Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que intenten entrar al país sin usar “vías legales” a partir de este viernes, a pesar de que las restricciones fronterizas decretadas durante la pandemia ya no están en vigor.

A la altura de Matamoros, otro periodista de la AFP vio maquinaria pesada estadounidense allanando el terreno para instalar alambradas, obligando a la gente a buscar tramos despejados. Un oficial de la patrulla fronteriza reconoció, horas antes de la medianoche, que ya no dejaban pasar a nadie.

Lo ha hecho compaginando “vías legales” con un endurecimiento de las condiciones de asilo, medidas que los republicanos, en particular su predecesor y futuro rival en los comicios Donald Trump, consideran insuficientes.

Los migrantes no dan crédito de que su futuro dependa de una aplicación móvil que además, según ellos, funciona mal.

Para seguir una “vía legal” el migrante puede acogerse a programas de reunificación familiar, a los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar sus solicitudes antes de llegar a la frontera mediante la aplicación móvil CBP One.

No basta para desanimar a aquellos aferrados a la esperanza. En plena línea fronteriza entre Tijuana y San Diego, Steven Llumitaxi, un ecuatoriano de 21 años, mantiene “mucha fe” en que las autoridades migratorias le acaben dejando pasar con su esposa y su hijo de dos años.

“Nuestras fronteras no están abiertas”, recalca Mayorkas, para contradecir a los traficantes de personas que “difunden información falsa”.

En Brownsville, una localidad estadounidense fronteriza, los nervios están a flor de piel. La venezolana Patricia Vargas llora sentada en el suelo. Ella consiguió cruzar, pero su familia no.

“Devolvieron a mi hijo a Monterrey. Me acaban de avisar. Éramos cinco en total y solamente pude pasar yo”, lamenta. “Ya no se puede pasar, como yo entré no se puede pasar. Ahora toca esperar que le funcione la aplicación”.