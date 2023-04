Con este argumento, sumado al de las múltiples enfermedades, es que la defensa de Lenin Moreno, y él mismo, alegaron que al expresidente le queda difícil presentarse cada 15 días porque el desgaste del viaje empeoraría sus condiciones de salud.

“Yo no puedo asistir dos veces al mes, viaje de ida y vuelta de diez y doce horas, a más de lo que representa económicamente asistir (a Ecuador) de manera tan frecuente. (...) Los argumentos médicos me dicen que al corto plazo no puedo presentarme, con la frecuencia además que el juez exige, por lo menos en este momento no podría asistir”, manifestó a través de las redes sociales el expresidente.

Aseveró también la defensa que en los últimos cinco meses, Moreno ha tenido que internarse en un hospital tres veces; además, su condición en silla de ruedas, resultado de un ataque a bala que le dejó reducida su movilidad.