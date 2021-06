A Europa y a Estados Unidos los une algo más que la política. Partiendo de ambas orillas, la historia de Occidente se ha escrito cruzando una y otra vez el Atlántico. De la costa norteamericana salió en barco el nuevo mundo al que Winston Churchill pidió rescate cuando en 1940 temía la invasión nazi del Reino Unido. 81 años después, Joe Biden desembarcó en la isla en su primera gira internacional. La Europa que ha encontrado, sin embargo, no es la que alguna vez Churchill encomendó a Estados Unidos.

Hay nubarrones que todavía tienen que ser despejados. “Para los europeos no está tan claro lo que quiere Biden”, señala Viano, “el presidente ha tomado decisiones unilaterales que no ha consultado con sus socios”. La más reciente, la reunión con Putin, una cumbre clave para Europa, pues comparte frontera con Rusia. Otra más mediática fue la liberación de patentes de las vacunas anti-covid que el norteamericano decidió apoyar sin acordarlo con los líderes europeos, no muy convencidos de la pertinencia de la decisión.

“Entonces claro que Europa le da la bienvenida a la nueva política de Biden”, dice Viano, “pero señala que no quiere siempre ser dada por sentado”. Las heridas no serán fáciles de curar y los retos comunes no dan espera.

China y las diferencias

La nueva fase en las relaciones internacionales encuentra el ambiente crispado en ambos aliados. Biden llegó a una Europa dividida, en la que Reino Unido ya no solo no es un socio de la Unión Europea, sino que incluso es uno de sus mayores competidores. “Una Europa que vive un relevo generacional, con la salida de Ángela Merkel del poder en Alemania”, agrega Jassir, “y que enfrenta desde hace unos años desafíos a su proyecto a través del surgimiento de movimientos populistas en países como Hungría o Polonia, que fueron muy cercanos a Trump”.

“Unos cambios que no son muy diferentes a los que sufrió Estados Unidos”, agrega Viano, “la derecha es más agresiva en temas como la inmigración y está teniendo más influencia sobre la política y las elecciones. Una ola de nacionalismo que viene resurgiendo con fuerza aquí, donde Trump sigue siendo un actor político importante, y en varios países de la UE. Por eso la intención de Biden de encontrar un frente unido”.

China se ha mostrado como el blanco aparentemente más viable para concentrar esa unión. Biden se ha apuntado varios éxitos en la intención de hacer del gigante asiático el nuevo gran rival. Logró el compromiso de los líderes de las naciones más ricas del mundo, el G7, de lanzar un plan conjunto de inversión para impulsar la construcción de obras en las naciones del llamado “tercer mundo”, una iniciativa que busca competir claramente con la famosa “Ruta de la seda”, uno de los planes chinos para financiar la construcción de puertos y carreteras en todo el mundo.

Puso de acuerdo a las naciones europeas en la firma de un comunicado que pide una investigación fiable sobre los orígenes del coronavirus; demanda respetar las libertades fundamentales en Hong Kong; y denuncia los abusos de los derechos humanos en Xinjiang, territorio chino habitado por varias minorías étnicas. Sin ser suficiente, Biden también logró elevar el tono de la OTAN, que denominó a China como un “reto sistémico” al orden internacional.

“La OTAN se convierte en una suerte de defensora del orden liberal frente a una China agresiva. Algo que tiene mucho de retórica y de narrativa, porque el mundo necesita a China en la lucha contra el terrorismo y en la reactivación económica”, dice Jassir, “ después de sentirse amenazada por Trump, que puso en duda su utilidad, la OTAN elige a China como el enemigo y el contrapeso ideal”.