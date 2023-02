“Trabajar de forma progresiva más tiempo es un esfuerzo y me doy cuenta de lo que significa para muchos franceses. Pero mi responsabilidad es decir la verdad, que consiste en que si no se hace, nuestro sistema no sobrevivirá”, aseguró la primera ministra, que demandó “un esfuerzo colectivo que afecta a cada individuo”.

Recordó que otros países europeos “con gobiernos de izquierda y de derecha” han adoptado ya medidas para alargar la edad activa de los trabajadores.

Borne se mostró confiada en poder lograr una mayoría parlamentaria para sacar adelante el texto, lo que implica llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, puesto que el partido del presidente Emmanuel Macron carece de mayoría absoluta.

Al tiempo hizo un llamamiento a la responsabilidad a la oposición de izquierda, que ha presentado 20.000 enmiendas al texto del Ejecutivo, lo que dificulta el debate.