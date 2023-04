Juan Guaidó denunció que será capturado por orden de Nicolás Maduro

El opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este domingo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “está por dar orden de captura” contra él, rápidamente -subrayó- en “acusaciones falsas” por supuestos delitos de corrupción.

“Recibí por tres fuentes distintas que Maduro está por dar orden de captura contra mi persona, en base a alegaciones falsas”, dijo el expresidente del Parlamento en videos publicados en sus redes sociales.

Guaidó recordó que ha sido acusado más de 30 veces con lo que, considera, son “pruebas falsas o forjadas” desde 2019, cuando el opositor se autoproclamó “presidente encargado”, un cargo que nunca llegó a ejercer como tal y al que renunció a finales del pasado diciembre, al haber perdido el apoyo de la mayoría de quiénes le brindaron su respaldo al principio del “mandato interino”.

Lea más: Petro convocará conferencia internacional en Colombia para diálogo venezolano

Según explicó, las razones por las que se plantea el presunto orden de captura están basados en el manejo de los activos en el exterior y en l a gestión de la empresa petroquímica estatal Monómeros, con base en Barranquilla (Colombia).

“La mentira se basa en Monómeros, revivirán mentiras de un supuesto robo del que nunca han podido presentar una prueba”, aseguró el opositor, quien se ha visto salpicado en varias ocasiones por este asunto.

Insistió en que él y su equipo consiguieron que Monómeros se mantuviera como “patrimonio venezolano”, mediante el control mediante auditorías externas con intervención del Parlamento cuando estaba bajo su presidencia.

“Mientras ellos querían rematarla, nosotros la mantuvimos cómo patrimonio venezolano. Investigamos desde la Asamblea Nacional cuando se hicieron señalamientos, ordenamos auditorías externas, se le dio responsabilidad política a la gerencia por parte del Parlamento”, manifestó.

Entérese: Guaidó pidió a Petro que apoyara el diálogo entre gobierno de Maduro y antichavismo

Dijo que la supuesta persecución se produjo “porque ya se evidenció la corrupción que destruyó el país y porque Maduro fue robado y humillado”.

“Intentan perseguirme para calmar sus bases, para cambiar el foco de atención ante el foco de corrupción que hicieron. El país está quebrado y no tiene nada que ver con el bloqueo. Esto fue el saqueo”, agregó.

Además, dijo que Maduro pretende intimidarlo para que se vaya del país, aunque no dio detalles de la supuesta intimidación ni de cómo recibió la alerta de orden de captura. “Maduro quiere intimidarme y que me vaya del país. Te lo dijo: no va a pasar”, concluyó.