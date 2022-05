La tensión entre las dos Coreas parece no tener fin. El pasado 9 de marzo, Yook Suk-yeol se posicionó como el nuevo presidente de la República de Corea, más conocida como Corea del Sur. El nuevo mandatario, de tendencia conservadora, parece no tener intención de reanudar conversaciones con Corea del Norte. En una de sus primeras declaraciones como mandatario, Yook Suk-yeol señaló a su vecino del norte como el “principal enemigo” de su país, y prometió adoptar un enfoque de línea dura en sus maniobras militares. Corea del Norte tampoco parece dispuesta a volver a una mesa de diálogo, porque no cesan las pruebas de misiles de mediano y largo alcance.

El explosivo calificativo contra su vecino por parte del presidente surcoreano Yook Suk-yeol, y las constantes maniobras militares de las dos coreas, cierran puertas al diálogo entre ambas naciones.

El politólogo con magíster en estudios políticos José Luis Correa Henao planteó que, durante los últimos 60 años, una cercanía afectiva entre las dos coreas ha sido más un asunto discursivo que una realidad. Ambos países firmaron un armisticio en 1953 para poner fin a los enfrentamientos armados de la guerra de Corea (1950-1953).

Sin embargo, hasta hoy la tensión entre ambas naciones perdura, porque un armisticio es un alto al fuego, no un tratado de paz, por lo tanto, ambos países siguen oficialmente en guerra. Para Correa, la posibilidad de una guerra hoy entre ambos países, es la misma que ha existido siempre. Pero, según el académico, en este momento no hay elementos concretos que aumenten las tensiones y se genere el estallido de una confrontación.