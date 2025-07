Historia de la desgarradora imagen de la mujer cargando a su bebé con desnutrición severa en medio de la hambruna en Gaza

La madre contó a la BBC que su hijo Mohamed pesa actualmente 6 kilos, cuando en el pasado eran 9. “Comía y bebía con normalidad, pero por la escasez de comida y la situación en la que estamos sufre desnutrición severa ”, afirmó Hedaya, agregando que la falta de alimentos le ha impedido al bebé mantenerse de pie y que ha desarrollado el síndrome de ‘espalda encogida’ (postura encorvada), que aunque no es un término médico reconocido, puede referirse a condiciones como la cifosis postural, la enfermedad de Scheuermann o el síndrome de la espalda inclinada (SEI).

La impactante imagen de una mujer cargando a un bebé casi esquelético le está dando la vuelta al mundo. Como si no fueran suficientes los bombardeos, la hambruna se ha convertido en un arma usada para esta guerra en la Franja de Gaza. La situación es más grave en territorio palestino, donde más de dos millones de personas padecen las consecuencias de más de 21 meses del devastador conflicto.

La situación de esta familia es crítica, porque al marido de Hedaya lo mataron y ella no cuenta con nadie “que provea, excepto Dios. No puedo alimentarlo (a Mohamed) porque estoy sola. Trabajo duro, pero no puedo darle ni un poco de fórmula para bebés. Estoy agotada”.

Entérese: Médicos Sin Fronteras en Gaza: “Se espera que salvemos vidas mientras las nuestras se consumen (por el hambre)”

Realmente fue desgarrador para el fotógrafo ver a ambos sobreviviendo entre armas y artillería, porque debía hacer “una pausa después de cada toma para recobrar el aliento y poder continuar”. Su tarea era exteriorizarse para no permitir que lo que estaba viendo le perturbara.

“Esta foto del bebé Mohamed la tomé cuando estaba con su madre. Ellos fueron desplazados de su hogar en el norte de Gaza. Estaban en una tienda absolutamente vacía, salvo por un pequeño horno. Realmente parecía un sepulcro. Y la tomé porque quería mostrarle al mundo el hambre extrema que están sufriendo los bebés y niños en la Franja de Gaza”, aseveró a la BBC, quien explicó que Mohamed no usaba un pañal en ese momento, sino una bolsa plástica.