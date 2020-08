Hume, el hombre que frenó un conflicto de 30 años

Ildikó Szegedy-Maszák

PhD, docente U. Javeriana

Explica que Hume pasó sus últimos momentos sin recordar todo lo que hizo por su país. Sin embargo advierte que lo acordado en el “Viernes Santo” podría tener cambios relacionados con el brexit.

“La pregunta es ¿cómo van a manejar esa situación con el brexit? porque la idea del acuerdo del 98, que es el legado de Hume, dejó abierta la puerta para que para una unión entre las Irlandas, los británicos firmaron eso. Lo que pasa es que hasta el momento no ocurre porque las mayorías políticas de Irlanda del Norte e Inglaterra no lo han permitido, Pero ahora esas masas son diferentes y no se puede descartar nada”.