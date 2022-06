Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como anfitrión de la reunión, dio la bienvenida a los 30 líderes aliados y aseguró que van a “estar a la altura de las expectativas depositadas en esta cumbre”.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza adoptarán el Concepto Estratégico de Madrid, que guiará sus acciones en la próxima década y definirá a Rusia como la principal amenaza para la seguridad transatlántica.

En ese documento también se referirán por primera vez a China y los desafíos que plantea su pujante política de defensa, así como a la necesidad de dotarse de la tecnología necesaria para ser más competitivos y, además, hacer frente a las amenazas híbridas o los ciberataques.

Igualmente, los aliados tomarán decisiones para reforzar los efectivos de la Alianza en el este de Europa y multiplicar las tropas en alerta pertenecientes a la Fuerza de Respuesta de la OTAN, de los 40.000 militares actuales a más de 300.000.

Al inicio de la jornada de hoy también hablarán con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que intervendrá ante el Consejo del Atlántico Norte por videoconferencia, y aprobarán un nuevo paquete de apoyo integral a ese país para que se defienda del invasor ruso.

No obstante, discutir si Ucrania entra o no a la OTAN no está dentro de la agenda que se llevará a cabo en Madrid: se trata de un punto sensible de las relaciones de Occidente con Rusia. Esto es porque si Ucrania entra en la OTAN, sus miembros tendrían que entrar en la guerra directamente con el fin de defender su soberanía.

Desde ya, sin embargo, Estados Unidos anunció que reforzará su presencia militar en cinco países europeos –Polonia, Rumanía, España, el Reino Unido y Alemania– además de la región báltica, que es clave por su cercanía con Rusia.