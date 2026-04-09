Líder supremo de Irán afirma que Irán no quiere guerra, pero advierte que defenderá sus derechos

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó en un mensaje escrito difundido este jueves que Irán no quiere la guerra, pero que protegerá los derechos de su país.

“No buscamos la guerra y no la queremos”, dijo en un comunicado que fue leído en la televisión estatal, en un día en el que se cumplen 40 días desde la muerte de su padre y predecesor en el cargo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en un bombardeo en el primer día del conflicto con Estados Unidos e Israel.

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“Pero no renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, añadió, en una aparente referencia a Líbano, donde Israel lucha contra el movimiento chiita Hezbolá, aliado de Irán.