¿Qué pasa si no sale a votar? No deje que elijan por usted

En Colombia, la mitad de la gente que puede votar se queda en casa el día de las elecciones. La democracia colombiana lleva décadas conviviendo con un fenómeno que parece haberse vuelto parte del paisaje político: millones de ciudadanos habilitados para votar simplemente no votan.
A veces por apatía o desconfianza con la clase política. Y otras, porque terminaron convencidos de que nada cambia realmente sin importar quién gane. Las cifras muestran hasta qué punto el abstencionismo es estructural.
Según la Registraduría, en las elecciones legislativas de marzo de este año, donde también se votaron tres consultas presidenciales, el abstencionismo se ubicó en el 49.38 %, una leve mejoría en comparación con 2022, cuando no votó el 51,25 %; más de la mitad del país habilitado para elegir Senado y Cámara decidió no participar.
En las presidenciales de ese mismo año, la participación aumentó considerablemente, impulsada por la polarización y por una campaña marcada por el desgaste del gobierno de Iván Duque, el estallido social de 2021 y la sensación de que el país enfrentaba una elección histórica.
Pero incluso así, el abstencionismo siguió siendo enorme. En la primera vuelta presidencial de 2022, la abstención fue del 45,09 %. En la segunda vuelta bajó a 41,83 %, el nivel más bajo desde 1998. De todos modos, más de 16 millones de colombianos no acudieron a las urnas.
Estos datos explican una paradoja de las democracias modernas: los presidentes llegan al poder con votaciones históricas, pero respaldados por una porción limitada del total del censo electoral. Por ejemplo, Gustavo Petro obtuvo en segunda vuelta 11,2 millones de votos, la cifra más alta registrada hasta ahora. Pero el censo electoral superaba los 39 millones de personas.
Es decir, incluso la elección más votada de la historia reciente terminó dependiendo de una movilización parcial del país. Por eso en EL COLOMBIANO hemos hecho una campaña para que salga a votar, independientemente de cuál sea su candidato.
Esa es la principal herramienta para proteger la democracia. ¿Qué pasa cuando usted no sale a votar? En términos legales, nada. Colombia no tiene voto obligatorio y nadie recibe multas ni sanciones por abstenerse. Pero políticamente sí ocurre algo profundo: el peso de quienes sí votaron aumenta automáticamente.
Las elecciones no se deciden sobre el total de ciudadanos habilitados, sino sobre quienes efectivamente depositan un voto válido. Eso significa que cuando millones se abstienen, pequeños grupos altamente organizados adquieren una capacidad de influencia muchísimo mayor.
En la práctica, la abstención fortalece a quienes tienen capacidad de movilización: maquinarias regionales, partidos disciplinados, estructuras clientelistas o electorados ideológicamente cohesionados.
Por eso muchos expertos electorales suelen insistir en una idea que retrata a los abstencionistas: no votar también es una decisión política. Es dejar que otros decidan.
La Registraduría y expertos han advertido que Colombia mantiene históricamente uno de los niveles de abstención más altos de América Latina. Investigaciones de la Universidad de los Andes y de la Misión de Observación Electoral (MOE) han señalado factores recurrentes: desconfianza institucional, corrupción, débil identificación partidista, violencia política y baja credibilidad en el Estado.
La abstención tampoco se distribuye de manera homogénea. Hay diferencias profundas entre regiones urbanas y rurales, entre estratos y entre generaciones.
Los jóvenes, por ejemplo, suelen participar menos que los adultos mayores. Datos del Barómetro de las Américas del LAPOP han mostrado durante años que Colombia registra bajos niveles de confianza en los partidos políticos y en el Congreso, especialmente entre población joven.
Además, en varias regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, votar ha sido una actividad atravesada por riesgos, presiones y amenazas. Aunque Colombia redujo sustancialmente la violencia electoral frente a décadas anteriores, la MOE ha seguido alertando sobre riesgos asociados a grupos armados ilegales y economías criminales en distintos municipios. Y en estas elecciones, precisamente, se ha denunciado que grupos armados –algunos al amparo de la “paz total”– tienen injerencia en varias regiones del país en el contexto de las elecciones.