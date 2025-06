Jueza bloquea último veto de Trump a los estudiantes extranjeros para que se matriculen en Harvard

La jueza Allison Burroughs dictaminó este jueves que la administración Trump no puede aplicar la orden del republicano. Según ella, Harvard demostró que, sin una orden de restricción temporal, corría el riesgo de sufrir “un daño inmediato e irreparable antes de que se diera la oportunidad de escuchar a todas las partes”.

Harvard se ha convertido en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país a las que acusa de antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en sus campus y de imponer políticas de diversidad inclusión e igualdad (DEI).

Su gobierno ya ha congelado en torno a 3.200 millones en subvenciones federales y contratos con esta integrante de la Ivy League, que reúne a los centros educativos superiores más prestigiosos del país, y la ha excluido de futuras ayudas además de amenazarla con anular sus exenciones fiscales.

Entérese: Trump sigue presionando a Harvard: ahora quiere saber los “nombres y países” de los estudiantes extranjeros

Trump también ha apuntado a los estudiantes internacionales de Harvard, que representan el 27% del total de matriculados para el año académico 2024-2025 y son una importante fuente de ingresos. En su demanda, Harvard reconoció que Trump tenía la autoridad para prohibir la entrada a toda una cohorte de alumnos extranjeros si se consideraba que era de interés público, pero subrayó que ese no era el caso en esta última decisión.

“Por lo tanto, las medidas del presidente no se han tomado para proteger los ‘intereses de Estados Unidos’, sino para llevar a cabo una venganza del gobierno contra Harvard”, afirmó.

Aunque la medida afecta a nuevos potenciales estudiantes, los alumnos que ya realizan estudios en la universidad más antigua del país, situada en Cambridge, cerca de Boston (noreste), no saben si podrán regresar después de las vacaciones estivales.

Un estudiante indio de la Harvard Kennedy School of Government, que no quiso dar su nombre por miedo a retaliaciones, dijo que sabían “que iba a ser un verano (boreal) largo”, pero que aún no han “recibido nada de Harvard”, lo que “no es sorprendente, aunque sí preocupante”.