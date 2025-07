Reforma tributaria: sin haberse radicado, Senado anticipa que le dará “cristiana sepultura”

“Este pueblo no aguanta más, la realidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo”, aseveró el senador, quien fue aún más allá al declarar que la reforma tributaria que anuncie el Gobierno será estudiada y “le daremos cristiana sepultura”. Palabras que anticipan un bloqueo frontal y encienden las alarmas en Casa de Nariño.

Su postura no tardó en desatar críticas desde el Ejecutivo y exfuncionarios del Gobierno. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, calificó como una “irresponsabilidad infinita” la actitud de Castellanos. “¿Anticiparse como sepulturero de una reforma tributaria que no se ha radicado y que usted no conoce es de una irresponsabilidad infinita? Será sepulturero de las finanzas públicas”, le dijo a Castellanos a través de redes sociales.

Y, en un ataque más personal, instó al nuevo presidente de la Comisión Tercera a “no emular a Fincho Cepeda, que no es un referente del buen congresista”, en referencia al senador Efraín Cepeda.

Por su parte, el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, avivó la controversia, sacando a relucir supuestos episodios pasados: “Jairo Castellanos quiso canjear su voto en la reforma tributaria de 2022 por la aduana de Cúcuta y lideró el traslado de recursos de la Dian a la UNGRD”.