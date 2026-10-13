Keiko Fujimori anuncia duras normas en los colegios de Perú: prohíben maquillaje, cabello teñido y celulares

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció el lunes 12 de octubre una propuesta para endurecer las normas de convivencia en los colegios públicos del país, con medidas que incluyen la expulsión de estudiantes involucrados en casos graves de violencia, la prohibición del maquillaje y el cabello teñido, y restricciones al uso de celulares en las aulas.
Los lineamientos, presentados junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, buscan combatir el acoso escolar y recuperar el orden en las instituciones educativas, antes de entrar en vigencia y después de recibir aportes de la sociedad civil.