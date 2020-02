La cuarentena y la acción de seguir vivo a cualquier costo

La importancia de que permanecer en el barco no sea una sentencia cobra un valor ético. Daniel Defoe , escritor y periodista inglés, retrata las crueles prácticas de aislamiento que se adoptaron en Inglaterra durante la peste negra. Se encerraban a familias enteras junto a los moribundos, con guardias en la puerta. Era la visión de la cuarentena como el olvido definitivo.

“Este navío es totalmente inapropiado para el control de propagación de infecciones. No hay distinción entre zonas verdes (sanas) y rojas (potencialmente infectadas)” señaló en una comunicación rechazada por el gobierno nipón.

Solo tres días después de que los pasajeros del Diamond Princess fuera obligados a permanecer en el barco, diez casos más fueron confirmados. El covid-19, explica Juan Camilo Díaz, epidemiólogo y profesor de la Universidad CES, se transmite persona a persona por vía respiratoria. “Sabemos que la capacidad de contagio es grande, por lo tanto se intentan tomar medidas para restringir la salida del virus” afirma el experto. Con el transcurso de los días, la cifra de infectados en el barco no ha parado de crecer.

Para los tripulantes que abandonaron ayer el Diamond Princess, el regreso a casa no será completo. Sus países de origen ya han anunciado que al llegar a territorio patrio deberán ingresar a una nueva cuarentena, con el argumento del bien común.

Proteger a la población mundial de una enfermedad potencialmente mortal ha sido el objetivo de los organismos de salud desde que el virus se hizo público. La concepción del bien común ha primado, incluso si eso ha significado exponer a un mayor riesgo de infección a millones.

El debate se ha planteado como un tema colectivo y no como una decisión individual. El magister y docente en psicología, Juan Carlos Jaramillo, señala que de no ser así cada quien asumiría que su supervivencia es razón suficiente para evadir cualquier medida de cuarentena. Eso, sin embargo, no implica un aislamiento total. “Estamos obligándolos a que, en nombre de todos, arriesguen su vida. Si nos unimos para decidir que deben estar lejos, asumimos la responsabilidad de protegerlos” asegura.

Desde la ciencia está claro que la cuarentena es una medida necesaria para la viabilidad de la especie. Así ha sido desde los primeros virus. Sin embargo, la diferencia entre los ingleses que huyeron hace casi 400 años para salvarse, es que la humanidad no parece dispuesta ahora a seguir adelante a cualquier costo. O así quiere suponerlo .