Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de tortura en su nuevo juicio en EE. UU.

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos. La acusación amplía el proceso judicial que ambos enfrentan en Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La pareja compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein en un tribunal de Manhattan. Según la acusación, Maduro y Flores habrían participado en una conspiración para torturar a opositores políticos y militares señalados de conspirar contra el Gobierno venezolano, con el propósito de conservar el poder.

Entre los hechos descritos por los fiscales figuran presuntos secuestros, simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, Maduro y Flores no están acusados de ejecutar personalmente los actos de tortura.

Lea más: Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos por una deuda de narcotráfico, según acusación de EE. UU.

Durante la audiencia, Maduro rechazó los señalamientos y calificó las acusaciones de falsas. El juez le indicó que registraría su declaración de no culpabilidad. Por su parte, Flores afirmó: “Soy completamente inocente. No soy culpable”.

La acusación también señala que, en 2014, Maduro habría ordenado a funcionarios secuestrar a militares para obtener información sobre posibles disidentes. Según el documento judicial, cuando algunos detenidos se resistieron, el entonces mandatario habría pedido que intensificaran la presión sobre ellos. Flores habría respaldado el plan, de acuerdo con los fiscales.