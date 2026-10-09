Delcy Rodríguez, como Maduro, adelanta la Navidad en Venezuela: ¿cuándo comienza?

La Navidad volverá a comenzar antes de diciembre en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones de este año arrancarán el próximo 1 de noviembre, una decisión que retoma una práctica promovida durante el Gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio se produjo este jueves, durante la instalación de la 82.ª asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). La intervención de Rodríguez fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). “Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad”, afirmó la mandataria encargada, quien explicó que la temporada busca impulsar la actividad económica y contribuir al ánimo de los venezolanos.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad”, afirmó la mandataria encargada, quien explicó que la temporada busca impulsar la actividad económica y contribuir al ánimo de los venezolanos.

¿Por qué Venezuela adelanta la Navidad?

El inicio anticipado de las festividades fue una práctica recurrente durante la Administración de Nicolás Maduro, quien llegó al poder en 2013. En diferentes años, el entonces mandatario anunció el comienzo de la temporada navideña antes de diciembre, en un país que atravesaba episodios de crisis política y económica. Lea más: Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos por una deuda de narcotráfico, según acusación de EE. UU. En 2025, Maduro también dispuso que la Navidad comenzara anticipadamente, mientras Estados Unidos mantenía un despliegue militar en aguas del Caribe. La decisión de Rodríguez retoma esa tradición en un contexto político diferente, luego de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, durante una operación que incluyó ataques en Caracas y otras zonas cercanas. El dirigente venezolano permanece bajo custodia estadounidense, según la información suministrada.

Actualmente, la Justicia estadounidense formuló nuevas acusaciones contra ambos por presunta conspiración para cometer torturas. Según la Fiscalía, habrían participado en una estrategia de represión contra opositores políticos, integrantes de las Fuerzas Armadas y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los nuevos cargos se suman al proceso que enfrentan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Maduro y Flores también afrontan acusaciones relacionadas con una supuesta conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, además de señalamientos por posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

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