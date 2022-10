Del mismo modo en que se ha ido normalizando el consumo, la percepción del mercado ilegal también ha cambiado. Los expertos indican que los mayores abastecedores son los cultivadores locales. Agus, nombre ficticio de una consumidora de 28 años, aseguró que se registró para comprar cannabis en farmacias, pero que ahora lo adquiere en el mercado ilícito a la vez que cultiva sus propias plantas sin estar registrada. “Yo no lo veo como mercado ilegal, entiendo que es cercano, tiene buenos precios para lo que se vende y no parece que uno esté haciendo uso del narcotráfico”, dijo. Y, según Marcos Baudean, profesor de la Universidad ORT de Uruguay e investigador del proyecto Monitor Cannabis, “hay mucho más cultivadores domésticos que no figuran en los registros”, por lo que no se puede hacer una estimación concreta de cuánto abarca el mercado negro.