Salarios falsos de hasta $40 millones, así reclutan a colombianos para la guerra en Ucrania

“Antes era distinto. Uno se sumaba a esa guerra en Ucrania y ganaba dinero, pero sobre todo había compañerismo; entre todos nos protegíamos. Ya no es así. Allá los colombianos somos una cifra más y, aunque uno se une al Ejército ucraniano, toca cuidarse tanto de los rusos como de los mismos ucranianos”.
Así resume su experiencia Audel Hernán Rojas Beltrán, un colombiano que estuvo en el frente de guerra del Donbás combatiendo a las tropas rusas. Viajó en busca de una mejor estabilidad económica y permaneció en el conflicto entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.
Al principio —dice— todo parecía distinto. Las historias que circulaban hablaban de ingresos altos, de oportunidades para exmilitares y de un entorno donde, pese al riesgo, existía cierta lógica de respaldo entre compañeros. Pero esa percepción se fue desdibujando con los meses, hasta convertirse en una experiencia marcada por el abandono.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Mercenarios colombianos: un negocio que alarma al gobierno
“Decidí salirme porque ya no podía más, estaba cansado, estresado, llevaba demasiado tiempo metido en eso. Incluso intentaron secuestrarme. Allá hay soldados a los que prácticamente retienen en las posiciones y los obligan a permanecer cuatro, cinco o hasta siete meses en zona de combate. Eso es muy distinto a ser militar en Colombia. Aquí uno puede estar meses en operaciones, pero en una guerra como esa el cuerpo necesita descanso, y allá casi no lo hay”.
Audel es huérfano de padres y fue criado por su abuela. Tiene una hija, producto de una relación que terminó en divorcio. Se unió al Ejército colombiano a los 20 años de edad. Una vez seducido por la promesa de altos ingresos en una guerra ajena, se fue con la idea de regresar con dinero para su familia. Y lo logró. Sin embargo, su caso es la excepción, no todos corren con la misma suerte.