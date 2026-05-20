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Se hundió en el Congreso la ley de “borrón y cuenta nueva”, ¿Qué pasará con quienes están reportados?

La iniciativa de ley requería pasar su discusión en la Cámara de Representantes. Esto es lo que le espera a los deudores colombianos.

  • En el Congreso estaba avanzando una ley que significaba un alivio para quienes están reportados en centrales de riesgo. Foto: Datacrédito
    En el Congreso estaba avanzando una ley que significaba un alivio para quienes están reportados en centrales de riesgo. Foto: Datacrédito
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La iniciativa de ley que buscaba otorgar una segunda oportunidad financiera a millones de ciudadanos llamada “borrón y cuenta nueva” se hundió definitivamente en el Congreso de la República tras no lograr su avance en la Cámara de Representantes.

El fracaso de la iniciativa se debió a que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes no incluyó el proyecto en el orden del día para su discusión final, lo que impidió que se evacuara dentro de los tiempos legislativos requeridos.

Lea también: En el Congreso se abre paso otra ley de borrón y cuenta nueva

Este proyecto era una propuesta diseñada para otorgar una segunda oportunidad financiera a millones de colombianos que se encuentran reportados negativamente en las centrales de riesgo como Datacrédito o Cifin.

Dentro del proyecto presentado en el legislativo, se buscaba revivir los beneficios de amnistías anteriores, permitiendo que los ciudadanos que se pusieran al día con sus deudas pudieran eliminar su reporte negativo en un tiempo mucho menor al establecido actualmente. Una de las pretensiones era que el reporte desapareciera en un plazo máximo de seis meses después de efectuado el pago.

Otro de los objetivos era el facilitar que las personas recuperaran su vida crediticia para acceder nuevamente a créditos bancarios, servicios financieros, vivienda e incluso oportunidades laborales que se ven truncadas por las calificaciones negativas.

También hacía énfasis en beneficiar a quienes permanecen bloqueados financieramente por deudas muy pequeñas, con reportes que en algunos casos son por montos de apenas 500, 5.000 o 10.000 pesos.

¿Qué pasará con los colombianos reportados en Datacrédito y Cifin?

Con el hundimiento de esta iniciativa, no habrá cambios en las reglas vigentes de permanencia en centrales de riesgo, significando esto que las personas que se pongan al día con sus deudas deberán seguir esperando los tiempos establecidos por la ley actual para que su historial se actualice.

Bajo este escenario, se mantiene lo planteado en la Ley 1266 de 2008, que indica que, si la mora fue inferior a 2 años, el reporte negativo en centrales durará el doble de tiempo en el que permaneció la deuda.

En los casos en que las moras superaron los dos años, para deudas menores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el reporte puede permanecer hasta 4 años después de que la obligación haya sido pagada o normalizada. Por deudas superiores a ese monto se podrá mantener el reporte hasta por 7 años.

Siga leyendo: ¿Está en Datacrédito? Estas son las opciones de financiamiento para reportados

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