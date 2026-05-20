Se hundió en el Congreso la ley de “borrón y cuenta nueva”, ¿Qué pasará con quienes están reportados?

La iniciativa de ley que buscaba otorgar una segunda oportunidad financiera a millones de ciudadanos llamada “borrón y cuenta nueva” se hundió definitivamente en el Congreso de la República tras no lograr su avance en la Cámara de Representantes.

El fracaso de la iniciativa se debió a que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes no incluyó el proyecto en el orden del día para su discusión final, lo que impidió que se evacuara dentro de los tiempos legislativos requeridos.

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Este proyecto era una propuesta diseñada para otorgar una segunda oportunidad financiera a millones de colombianos que se encuentran reportados negativamente en las centrales de riesgo como Datacrédito o Cifin.

Dentro del proyecto presentado en el legislativo, se buscaba revivir los beneficios de amnistías anteriores, permitiendo que los ciudadanos que se pusieran al día con sus deudas pudieran eliminar su reporte negativo en un tiempo mucho menor al establecido actualmente. Una de las pretensiones era que el reporte desapareciera en un plazo máximo de seis meses después de efectuado el pago.

Otro de los objetivos era el facilitar que las personas recuperaran su vida crediticia para acceder nuevamente a créditos bancarios, servicios financieros, vivienda e incluso oportunidades laborales que se ven truncadas por las calificaciones negativas.