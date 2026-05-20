Estos son los niños de Uganda que bailarán con Shakira en la final del Mundial

Esta edición del mundial estará llena de novedades. Entre otras cosas porque pasó de 32 equipos a 48 y la final tendrá un show de medio tiempo, tal como hacen en la liga de fútbol americano en Estados Unidos.

La nómina de artistas que se presentará está conformada por la estrella del pop Madonna, BTS, la banda de K-Pop más famosa del mundo, y, por supuesto, Shakira, la artista favorita de los mundiales, pues ya suma cuatro presentaciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Estados Unidos/Canadá/México 2026).

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Los detalles del show de Shakira se están revelando poco a poco. A principios de mayo se conoció una parte de Dai Dai, la canción oficial del mundial, interpretada por la barranquillera.

En el videoclip, publicado en redes sociales, se ve a Shakira con un grupo de bailarines, haciendo una coreografía sobre la grama de un estadio, mientras de fondo suena el coro de la canción, en la que colabora el cantante y productor nigeriano Burna Boy.

Este jueves se conoció otra parte del video en el que se ve a la cantante bailando con varios niños y niñas, en lo que parece ser la sabana africana. “El día se acerca...”, escribió Shakira en la publicación de sus redes sociales.

Los niños, de diversas edades, hacen parte de la organización Triplets Ghetto Kids, una ONG con sede en Uganda que apoya procesos de transformación social a través de la música y el baile. Ya se han hecho virales varias veces por sus videos bailando y su perfil de Instagram tiene más de 9 millones de seguidores. Son un fenómeno.

Cuando montaron el primer video bailando"Dai Dai”, Shakira respondió compartiendo en sus historias de Instagram el video con la frase: “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines así. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en las finales?”.

La cantante los invitó de manera oficial a acompañarla en su presentación durante el show del medio tiempo del mundial, pero también invitó a todas las personas a que le enviaran videos bailando la canción, pues quiere que más gente la acompañe.

“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca“, dijo Shakira.

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La cantante colombiana anunció que las ganancias de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, serán destinadas a proyectos de educación infantil alrededor del mundo. La iniciativa hace parte de una campaña desarrollada junto a Global Citizen y la FIFA bajo el nombre “We Are Ready”.

La Copa Mundial de Fifa empieza el jueves 11 de junio; el partido inaugural enfrentará a México contra Sudáfrica, en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. La final se celebrará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.