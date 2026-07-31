El famoso alpinista Nirmal Purja está desaparecido junto a nueve personas tras avalancha en Pakistán

Cuatro cuerpos fueron encontrados cerca del lugar donde se produjo la avalancha que sepultó a diez personas en el norte de Pakistán, miembros todos ellos de una expedición que partió con la estrella del alpinismo Nirmal Purja, anunció este viernes la policía. “Los primeros indicios señalan que en esta fase se han podido encontrar cuatro cuerpos”, declaró Gilgit Baltistan, portavoz de la policía regional, en un comunicado publicado en Facebook, añadiendo que la suerte que corrieron los demás miembros de la expedición sigue siendo una incógnita. Los cuerpos de dos hombres —un montañista nepalí y otro de Omán— estaban siendo trasladados a la ciudad de Skardu a bordo de un helicóptero militar, añadió posteriormente la misma fuente, sin precisar la identidad de los dos alpinistas.

Esta fuente también señaló que las operaciones de búsqueda habían concluido por este viernes y que se reanudarían el sábado. La expedición estaba dirigida por el gran alpinista nepalí-británico Nirmal Purja, conocido como “Nims”. El Club Alpino de Pakistán indicó que estaba integrada por 10 personas: cinco nepalíes, un paquistaní, un omaní, un estadounidense y un alpinista chino.

Él es alpinista Nirmal Purja. @nimsdai

La policía no informó sobre la presencia de ningún ciudadano estadounidense, pero sí señaló que dos ciudadanos británicos —un hombre y una mujer— figuraban entre los miembros del equipo desaparecido. “El Club Alpino de Pakistán (ACP) recibió informes muy preocupantes sobre una avalancha que afectó a un equipo de escaladores en el Broad Peak (8.047 m), en la cordillera del Karakórum”, aseguró la entidad a última hora del jueves.

Purja, de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix “14 Cumbres: Nada es imposible”, que narra su ascensión de los 14 “ochomiles” —las famosas cumbres de más de 8.000 metros— en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord. Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, ‘Nims’ sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo. En 2021, junto con un equipo de otros nueve escaladores nepalíes, completó la primera ascensión invernal del K2.

El pronunciamiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de China

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que estaban “trabajando urgentemente para verificar y comprender la situación” y afirmó que Pekín estaba dispuesto a brindar asistencia a Pakistán. El Club Alpino informó que se enviaron rescatistas equipados con dispositivos de geolocalización para buscar a los alpinistas desaparecidos. “A través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ya hemos localizado a cuatro alpinistas”, declaró a la AFP Ayaz Shigri, secretario general del Club Alpino, en la ciudad norteña y montañosa de Skardu.

Helicópteros militares consolidaron los esfuerzos en el terreno para encontrar a los escaladores y potenciar la operación en el desafiante entorno de gran altitud, según el club. Esta semana Purja había escrito en X que estaba a punto de convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 “super picos” sin oxígeno.

Nirmal Purja. @nimsdai

“Broad Peak, no pido nada más que un camino seguro hacia la cima y de vuelta”, publicó el alpinista. “No doy por sentada ni una sola montaña. Ni una. En el momento en que mis pies abandonan el campamento base, voy al 100%. Siempre ha sido así. Siempre será así”, agregó. En su mensaje, Purja afirmó que su propósito “nunca” había sido él, sino “lo que represento”: “Se trata de mostrarte a TI que tus montañas —sean cuales sean— se pueden escalar”, sostuvo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo, situada en la cordillera del Karakórum, en el norte de Pakistán. Considerada una de las ascensiones más duras y técnicas de todos los ochomiles, fue escalada por primera vez en 1957 por un equipo austríaco. Preguntas y respuestas