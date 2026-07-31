Italia suspendió el acuerdo Schengen con España y cerró temporalmente sus fronteras por crisis migratoria en Ceuta

La llegada de unos 60.000 migrantes de Marruecos al enclave español de Ceuta, que Madrid calificó de “ataque” a su integridad territorial, provocó este viernes 31 de julio una crisis en la Unión Europea hasta el punto de que Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España. Le puede interesar: ¿Por qué miles de migrantes cruzan de Marruecos a Ceuta? Las claves de la mayor crisis migratoria en España desde 2021 Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local. Desde principios de semana habían empezado a llegar cientos de personas a Ceuta, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes.

Las autoridades se enfrentan a los migrantes en Ceuta. FOTO: AFP

Pero a partir de la madrugada de este jueves, y en apenas unas horas, la marea humana se multiplicó hasta alcanzar cerca de 60.000 personas. Según el Gobierno español, a última hora del viernes la gran mayoría de ellas (unas 48.000) ya había regresado a Marruecos. Se trata de una de las peores crisis de la ciudad autónoma de 84.000 habitantes de los últimos años. Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta crisis migratoria, empezando por Italia, que anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación (tratado de Schengen) con España, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca. “La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa. Es una medida prevista por los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable”, escribió Tajani en X.

Sin embargo, no queda claro el alcance de la medida y juristas consultados por AFP aseguraron que no es posible aplicarla con el marco legal vigente. En Washington, el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, calificó de “terribles” las imágenes. “Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, declaró en Fox News antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, para las que los demócratas parten con ventaja en algunas encuestas. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su “solidaridad” con España al tiempo que el gobierno anunció que multiplicará por cinco los policías en la frontera con España.

“No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, respondió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las críticas, en un mensaje en X en el que recordaba que hay otros puntos de la Unión Europea por donde entran inmigrantes de manera ilegal. “Tuve miedo desde el principio. La sensación es como en la pandemia, que más vale estar metido en la casa que fuera”, dijo Yolanda Moreno, de 56 años. “Si sales a ayudar, entorpeces a la gente de la policía o a la Guardia Civil, pero si te quedas en la casa, te estás comiendo por dentro los nervios”, afirmó a la AFP. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, lamentó en una comparecencia una respuesta “tardía e insuficiente” del gobierno de Madrid y dijo que “asimilar esta presión es absolutamente imposible”.

En las calles de Ceuta, un territorio de 18,5 km², los comercios estaban cerrados como si fuera un domingo y la confederación local de empresarios recomendó mantener cerrados los comercios “hasta que se garantice la seguridad”. Una periodista de AFP vio a policías amenazando con sus porras a grupos de migrantes mientras les señalaban el camino hacia la frontera con Marruecos. “¡Que os vayáis!”, dijo uno de los agentes a un pequeño grupo en el paseo del Revellín, en el centro de la ciudad. También el viernes centenares de ceutíes se manifestaron frente al ayuntamiento para protestar al grito de “¡Ceuta unida jamás será vencida!”. Algunos de ellos gritaban “¡A por ellos!” y lanzaron insultos contra el presidente socialista español, que llegó el viernes por la mañana al enclave.

Una crisis diplomática que sacude los cimientos de la Unión Europea

A su llegada, Sánchez calificó el episodio de “ataque a la integridad territorial” y acusó a las “mafias de traficantes” de ser las responsables. En Castillejos, una ciudad de Marruecos muy cercana a la frontera con Ceuta, Abdelhakim contó a la AFP haber recorrido “14 km a pie por las montañas” para llegar al territorio español, donde finalmente no consiguió entrar. “Nos dijeron de pasar por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes (...) morir ante mis ojos”, dijo. “Entonces retrocedí y me recordé que tenía dos hijos”.

Las personas intentando ingresar al enclave español de Ceuta. FOTO: AFP

El contexto recuerda a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de Rabat durante una disputa diplomática con España. La crisis se produce tras la visita de Sánchez a Argelia el 20 de julio, la primera en cuatro años de un presidente del Gobierno español, tras un periodo de tensiones diplomáticas entre ambos países. También le puede interesar: Miles de inmigrantes entran a nado a Ceuta, España, desde Marruecos: así avanza la crisis fronteriza

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