Italia suspendió el acuerdo Schengen con España y cerró temporalmente sus fronteras por crisis migratoria en Ceuta

La llegada de unos 60.000 migrantes de Marruecos al enclave español de Ceuta, que Madrid calificó de “ataque” a su integridad territorial, provocó este viernes 31 de julio una crisis en la Unión Europea hasta el punto de que Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España.
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Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local. Desde principios de semana habían empezado a llegar cientos de personas a Ceuta, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes.