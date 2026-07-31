¿Qué pasó con la oferta laboral de Andrés Bilbao? Cofundador de Rappi responde tras polémica por vacante “sin pago”

La publicación de una oferta laboral realizada por Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, desató una fuerte discusión en redes sociales luego de que una de sus frases hiciera pensar que buscaba a una persona para trabajar sin recibir salario. El empresario publicó en LinkedIn una convocatoria para encontrar un cineasta o creador audiovisual que trabajara junto a él y al equipo de 30X en la producción de contenido para redes sociales. En el mensaje explicó que buscaba a alguien “con hambre de aprender” y “ganas de crecer a lo bestia”, especialmente estudiantes, practicantes o personas que estuvieran comenzando su carrera. Sin embargo, la frase “Ojo, esto no es pago” fue suficiente para que la publicación se viralizara y recibiera cientos de críticas. Muchos usuarios cuestionaron que un empresario reconocido promoviera una convocatoria en la que, aparentemente, el trabajo no tendría remuneración y en la que la experiencia y el fortalecimiento del portafolio fueran presentados como la principal compensación.

Post de Andrés Bilbao. FOTO: Captura de pantalla.

¿Qué dijo Andrés Bilbao?

Tras la controversia, Bilbao habló con SEMANA y aseguró que la publicación difundida no reflejaba las condiciones reales de la vacante. ”El post que vieron nunca debió existir. Tuvimos una serie de errores operacionales, no una decisión mía sobre cómo redactar ese post (...) A quienes rechazaron y cuestionaron la oferta les doy la razón. Nuestra posición como compañía es clara: todo trabajo se remunera desde el primer día”, afirmó. Conozca: Repartidores se endeudan con las apps para las que trabajan; la deuda creció 122% Según explicó, la convocatoria sí contemplaba un pago desde el inicio, información que no apareció en la publicación que terminó haciéndose viral. El empresario detalló que la vacante corresponde a un aprendiz de cineasta con una dedicación de cuatro horas semanales y una remuneración de 600.000 pesos mensuales desde el primer mes, además de entrenamiento y mentoría dentro de la compañía.

Añadió que, después de un periodo de uno o dos meses, la intención es que la persona pase a un cargo de tiempo completo con un salario de entre 3 y 3,5 millones de pesos, dependiendo de su desempeño y del desarrollo de habilidades en edición e inteligencia artificial. ”Ese debió ser el post original (...) El error real no estuvo en el fondo del programa, sino en cómo lo comunicamos”, concluyó.

¿Un Luisa Postres 2.0?

La controversia recordó a el caso de Luisa Lafaurie Cabal, conocida en redes como Luisa Postres, quien en 2025 fue duramente criticada por publicar una convocatoria laboral que, según sus detractores, reunía funciones de varios cargos en un solo puesto y planteaba exigencias consideradas desproporcionadas. Las críticas aumentaron después de que la empresaria defendiera el perfil de una persona “todera”, comentarios que fueron interpretados como una visión poco realista de las condiciones laborales. Días después publicó un video en el que pidió disculpas y reconoció errores tanto en la convocatoria como en la forma en que respondió a la polémica.

Aunque ambos episodios tienen diferencias —en el caso de Luisa Postres el debate giró en torno a las funciones y exigencias del cargo, mientras que en el de Andrés Bilbao la controversia surgió porque la publicación daba a entender que el trabajo no sería remunerado—, los dos reavivaron la discusión sobre las condiciones que enfrentan muchos jóvenes al buscar sus primeras oportunidades laborales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La polémica también hizo que resurgiera un video de 2017 en el que Bilbao, entonces gerente de Rappi, discutía con varios rappitenderos que protestaban por las fallas de la aplicación.

Tras aquel episodio, la empresa ofreció disculpas públicas y calificó el comportamiento registrado en las imágenes como inaceptable.

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