El expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este domingo que no asistirá a testificar en la audiencia de este lunes que está citada en medio de su juicio civil por fraude.

“Ya he testificado todo y no tengo nada más que decir, aparte de que esto es una interferencia electoral completa y total caza de brujas, que no hará más que mantener las empresas fuera de Nueva York”, escribió Trump en sus redes sociales.

La causa civil a cargo de la fiscal de Nueva York, Letitia James, y del juez Arthur Engoron ya completa dos meses activo y también involucra a dos de los hijos de Trump y dos altos ejecutivos de su compañía, quienes son señalados de inflar el valor de los activos de la compañía para obtener mejores condiciones con empresas de seguros y bancos.

Donald Trump, sin embargo, no se ha guardado nada desde el inicio y en varias oportunidades ha atacado públicamente tanto al juez como al ente investigador, incluso saltándose la ley de mordaza que le prohibe opinar sobre dichas autoridades.

Días antes del inicio del juicio, el juez Engoron dictaminó que se había demostrado la existencia de fraude reiterado y que los activos se habían sobrevalorado entre US$812 millones y US$2.200 millones anuales entre 2014 y 2021.