No todo es Lula y Bolsonaro: ¿qué otras elecciones celebra Brasil este domingo? Un posible cambio de línea política se podría dar en las elecciones del próximo domingo en Brasil, no solo se elige presidente también mandatarios locales: gobernadores, escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. No solo se elige presidente, también mandatarios locales: gobernadores, escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Foto: COLPRENSA Y AFP.