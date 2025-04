Qué está en juego para la Iglesia católica con un nuevo papa, ¿seguirá con la línea de Bergoglio o irá por el conservadurismo-ortodoxo?

El nuevo vicario de Cristo tendrá un gran desafío para adaptarse a las nuevas generaciones y a la situación actual a nivel global. Pío XII , por ejemplo, fue pontífice durante la Segunda Guerra Mundial ; de hecho, todavía hay incógnitas de su posible vinculación con Hitler ... pero también se menciona que era el “salvador de los judíos” . Lo cierto es que el próximo líder de la Iglesia católica debe ir hacia el avance de la misma y no al retroceso.

“Lo que busca la Iglesia es que haya un protagonismo vinculante con todos los acontecimientos a los que se va a enfrentar la humanidad. La tecnología no va a parar, la inteligencia artificial no va a parar, los temas de género no se van a detener y a todo esto tiene que darle una respuesta que sea entendible interna y externamente. El nuevo papa debe tener la inteligencia de visionar el futuro y situarse como una institución útil para hacer las reformas necesarias y adecuadas a los nuevos tiempos”.