Odebrecht ahora tendrá otro nombre: Novonor

La Comisión Europea (CE) manifestó ayer su optimismo con respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo sobre la relación tras el Brexit con el Reino Unido, dados los avances en áreas clave como las garantías para asegurar una competencia justa entre empresas británicas y comunitarias.

De todas formas, Bruselas no quiso dar por hecho el pacto con Londres. “Tal y como están las cosas, no puedo decirles si habrá un acuerdo o no, pero sí puedo decirles que hay un camino hacia un acuerdo ahora. Puede...