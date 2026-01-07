“Que se haga justicia con Diosdado y Padrino, y paguen por sus delitos”: opositor Antonio Ledezma

Una de las caras visibles de los líder de la oposición venezolana es Antonio Ledezma, quien ocupó varios cargos en tiempos de Chávez y Maduro. Fue encarcelado irregularmente por la dictadura durante un par de años y logró escaparse en 2017 a través de la frontera con Colombia. Desde entonces, como millones de venezolanos, no ha podido volver a su país. Actualmente, asesora a María Corina Machado y Edmundo González.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO cuestiona que Delcy Rodríguez asuma el poder, responde a los señalamientos de Donald Trump sobre la supuesta falta de apoyo popular a Machado y se refiere a la complicidad del presidente Gustavo Petro con Maduro.