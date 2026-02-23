Tras reunión con Gobierno, bancos proponen “salvavidas” a regiones en lugar de inversiones forzosas

En la reunión convocada este lunes por el Ministerio de Hacienda con la cúpula del sector financiero, en medio del debate por la propuesta de inversiones forzosas, bancos propusieron iniciar una mesa de trabajo conjunta para construir alternativas que atiendan la emergencia climática sin afectar el funcionamiento del mercado y acudir a las inversiones forzosas.
El encuentro, que se dio tras los cuestionamientos del gremio bancario a la iniciativa del Gobierno, concluyó con el compromiso de avanzar durante la semana en una propuesta técnica que permita canalizar recursos hacia las zonas más afectadas por el fenómeno climático.