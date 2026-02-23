x

Tras reunión con Gobierno, bancos proponen “salvavidas” a regiones en lugar de inversiones forzosas

En la reunión convocada este lunes por el Ministerio de Hacienda con la cúpula bancaria, el Gobierno y el sector financiero acordaron iniciar una mesa técnica para buscar alternativas a la propuesta de inversiones forzosas y atender la emergencia climática. Dicha propuesta será debatida a profundidad en los próximos días.

  En el salón Antonio García se reunió el ministro de Hacienda Germán Ávila, junto con Jonathan Malagón (Asobancaria), María Lorena Gutiérrez (Grupo Aval), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Javier Suárez Esparragoza (Davivienda) y Mario Pardo Bayona (BBVA), Diego Fernando Prieto(Banco Caja Social). FOTO: CORTESÍA MINHACIENDA
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

En la reunión convocada este lunes por el Ministerio de Hacienda con la cúpula del sector financiero, en medio del debate por la propuesta de inversiones forzosas, bancos propusieron iniciar una mesa de trabajo conjunta para construir alternativas que atiendan la emergencia climática sin afectar el funcionamiento del mercado y acudir a las inversiones forzosas.

El encuentro, que se dio tras los cuestionamientos del gremio bancario a la iniciativa del Gobierno, concluyó con el compromiso de avanzar durante la semana en una propuesta técnica que permita canalizar recursos hacia las zonas más afectadas por el fenómeno climático.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó que el diálogo se centra en explorar soluciones que puedan implementarse de manera inmediata, respeten los mecanismos de mercado y ofrezcan alivios financieros a los damnificados.

Entre las alternativas planteadas por el sector financiero está el despliegue de un paquete de alivios a la cartera en las regiones en emergencia, acompañado de nuevos créditos productivos que permitan reactivar las actividades económicas. “Seguimos en conversaciones y nuestra meta es poder entregarle al país una buena noticia al final de la semana”, afirmó Malagón.

El gremio insistió en que la propuesta presentada al Ejecutivo busca una respuesta sin precedentes para las zonas afectadas, pero aclaró que aún se trata de una iniciativa en construcción que deberá ser evaluada técnicamente en los próximos días.

¿Quiénes asistieron a la reunión con el MinHacienda?

A la reunión asistió el ministro de Hacienda Germán Ávila, junto con altos funcionarios del gobierno y ejecutivos del sector financiero. Tales como Jonathan Malagón (Asobancaria), María Lorena Gutiérrez (Grupo Aval), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Javier Suárez Esparragoza (Davivienda) y Mario Pardo Bayona (BBVA), Diego Fernando Prieto(Banco Caja Social).

En desarrollo...

