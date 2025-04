María Ramírez, la modelo webcam colombiana que habló con el papa Francisco: “Él sí quería conectar con la juventud”

“(...)Fue una excelente oportunidad para conocer a alguien muy importante en el mundo. Yo esperaba un poco más de hostilidad... sí lo esperaba. Es muy diplomático en su forma de hablar porque es un jefe de Estado. Él si quiere conectar con la juventud y saber qué pasa en el mundo”, dijo Ramírez en entrevista en 2024 con el diario El País . Agregó que a ella le sorprendió ver que el papa conocía el significado de una persona no binaria. “Yo pensé que él no lo sabía”.

María Alejandra respeta las opiniones del sumo pontífice, pero que no las tomará en cuenta porque va a seguir en su labor. “Yo no voy a dejar de hacer contenido, ni voy a dejar de vivir la vida que tengo por una persona que no comparte mis mismas creencias”, agregó.

Considera que, desde que conoció a Jorge Mario Bergoglio, no ha dejado de recibir comentarios positivos de la gente. “He buscado reinventarme. La webcam me ha dejado mucho dinero, pero yo me dije ‘por qué no Onlyfans’”, mencionó.

“Lo más importante fue que el papa nos escuchó. Creo también que se le quedaron muchas cosas de lo que le dijimos porque todos venimos de culturas diferentes”, puntualizó.