Programación completa del funeral y entierro del papa Francisco: así puede seguir el itinerario desde Colombia

Alrededor de las 09H30 (hora de Roma) (2:30 a.m en Colombia) llegan los jefes de Estados previstos como el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y los reyes de España, Felipe VI y Letizia, entre otros.

Este sábado 26 de abril, el féretro del papa saldrá sellado de la Basílica de San Pedro, que se abrirá a las 5:30 a.m (hora de Roma) para que los fieles comiencen a ingresar y acompañen la misa fúnebre que se celebrará en varias lenguas en la plaza vaticana de San Pedro.

C erca de las 12H00 del mediodía (5:00 a.m. en Colombia), los restos mortales de Jorge Mario Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano, fallecido el lunes a los 88 años, llegarán a Santa María la Mayor, en el centro de Roma.

H acia las 11:30 a.m . (4:30 a.m. en Colombia ) el féretro parte hacia la basílica de Santa María la Mayor y será visible para el público agolpado tras barreras metálicas a lo largo del recorrido. Pantallas gigantes retransmitirán su avance.

1 0H00 (hora de Roma) (3:00 a.m. en Colombia): Se da inicio de la misa funeral presidida por el italiano Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. La ceremonia durará alrededor de hora y media y, en ella, participarán 224 cardenales y 750 obispos y sacerdotes. El féretro de madera y zinc, sellado desde este viernes, se ubicará en la plaza, ante el altar. Las delegaciones estarán sentadas por orden alfabético, a la derecha del altar y del féretro, mirando hacia la basílica.

El vínculo del papa con Santa María la Mayor, construida en el siglo IV, fue profundo. Allí acudía antes y después de cada viaje apostólico, rezaba ante la imagen mariana cada domingo que estaba en Roma, y hasta llevó una Rosa de Oro como homenaje en 2023.

Según contó el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor de la basílica, explicó por qué el papa eligió este lugar. Según el cardenal, fue la propia Virgen María quien “inspiró” al papa a pedir su tumba allí: “La Virgen me ha dicho ‘prepara la tumba’”, le había dicho Francisco, según reportó el Vaticano.

“Más tarde añadió que estaba contento porque ‘la Virgen no se ha olvidado de mí. Simplemente me dijo’: Busca un lugar para mi tumba porque quiero que me entierren en esta basílica’”, señaló el cardenal.

De las cuatro basílicas papales, esta es la única dedicada a la Virgen y el templo más antiguo dedicado a ella en el Occidente cristiano.

La sepultura, ubicada entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, llevará una inscripción simple: “Franciscus”, junto con una réplica de su cruz pectoral. La lápida está hecha de piedra de Liguria, en honor a la tierra de sus antepasados.

Así, Francisco cumplirá su última voluntad de descansar junto a la imagen de la Salus Populi Romani -más conocida como Nuestra señora de las Nieves— ícono al que le rindió 126 visitas durante sus doce años de pontificado. La primera la hizo el 14 de marzo de 2013, un día después de haber sido elegido como el 265º Sucesor de Pedro.

Adicionalmente, se desplegará una logística masiva para cubrir uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia católica. La misa y el recorrido serán cubiertos en directo por la oficina de comunicaciones oficial del Vaticano “Vatican News” en 15 idiomas, incluidos cuatro lenguajes de señas. Las transmisiones podrán seguirse desde el portal web oficial, canales de YouTube, redes sociales como Facebook e Instagram. En total, se generará contenido en 56 idiomas a través del sistema editorial del Vaticano.