“Quienes intentan cruzar la frontera sur de EE. UU. de manera ilegal serán devueltos a México y no podrán aplicar a este programa en el futuro” , precisó en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios”, se sumó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Blas Nuñez-Neto.

Precisamente, esta cláusula no cayó muy bien entre organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI). La directora para las Américas de esta organización, Erika Guevara-Rosas, calificó el anuncio como “vergonozoso”, “un nuevo plan para impedir el acceso al asilo de las personas venezolanas que buscan seguridad en la frontera estadounidense”.