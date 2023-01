“Realmente no me ocupo de mi hijo”. La dificultad para conciliar las exigencias del trabajo con una buena educación para los hijos, en una sociedad ultracompetitiva y con escasa ayuda del Estado, explica en buena medida la declinante natalidad en China , el país más poblado del mundo.

“Muchas familias sufrieron financieramente con la pandemia. Y en esas circunstancias tan duras, mucha gente decidió no tener más hijos”, explica esta mujer.

Pero quienes ya tienen hijos explican a AFP que si no tienen más es por la dificultad de combinar las exigencias de un mercado laboral muy exigente con la ambición de dar a la prole el mejor futuro.

“Si tienes estándares más bajos, probablemente no estés tan casada. Pero aquí la mayoría de la gente educa a sus hijos de manera meticulosa”, añade Nancy.

“Si quieres darle el pecho al niño, básicamente tienes que dejar de trabajar. Pero con nuestra situación, no podemos permitírnoslo”.

Sin embargo sigue habiendo obstáculos, como la ausencia de espacios para amamantar en la mayoría de lugares de trabajo, y la imposibilidad para las mujeres no casadas de congelar sus óvulos.

Quienes pueden, se fían al apoyo familiar.

“La capacidad de nuestra generación de ir a trabajar pasa básicamente por la explotación de los abuelos, que nos ayudan a educar a nuestros hijos durante unos años”, explica Nancy.

“No me ocupo de mi hijo”

Ivy Meng, también treintañera, dice a AFP que a su hijo pequeño “lo educaron principalmente sus abuelos” durante la pandemia, cuando las escuelas estuvieron cerradas y tanto ella como su marido siguieron trabajando a tiempo completo.

A la hora de elegir entre trabajar y pasar tiempo con su niño durante la semana, eligió lo primero.

“Realmente no me ocupo de mi hijo”, dice. “Vuelvo a casa muy tarde cada noche, y no lo veo mucho”.

Aun así, dice que forma parte de las afortunadas, ya que muchas jóvenes chinas no pueden contar con un apoyo familiar como el suyo.

“La mayoría de las veces, los maridos no quieren compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos, y sus padres o suegros no quieren ayudar”, resume.